Redada contra la venta ambulante en el Parc de la Mar y s'Hort des Rei
Agentes de la Policía Local y la Policía del Puerto han intervenido 440 kilos de artículos falsificados
Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía del Puerto llevaron a cabo ayer una gran redada contra la venta ambulante en el Parc de la Mar, s'Hort des Rei y Dalt Murada, que concluyó con la intervención de 440 kilos de artículos falsificados y denuncias a tres vendedores.
La actuación, según informa el Ayuntamiento de Palma, forma parte de los dispositivos de refuerzo que la Policía Local de Palma está desarrollando para intensificar el control sobre la venta ambulante no autorizada.
El operativvo se desarrolló durante la mañana del jueves y contó con la participación de un total de 35 agentes pertenecientes a distintas unidades policiales, entre ellas la Unidad Motorizada (Umot), la Unidad de Seguridad Integral (Usei) y el Equipo Comunitario de Proximidad (Eco). Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Unidad de Drones (UDROP) y la colaboración de agentes de la Policía Portuaria.
Durante la actuación, los agentes han realizado patrullajes preventivos, identificado a presuntos infractores y tramitado las correspondientes denuncias.
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