Dos ladrones intentan atropellar adrede a un guardia civil fuera de servicio en Palmanova

Dos jóvenes, de nacionalidad rumana, intentaron atropellar intencionadamente a un guardia civil fuera de servicio en Palmanova después de que este se identificara como tal. Unos instantes antes, el funcionario había sorprendido a uno de ellos tratando de hurtarle al descuido sus pertenencias. La Guardia Civil ha detenido a ambos por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de hurto.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 25 de marzo en Palmanova, en el término municipal de Calvià. Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio se encontraba haciendo compras en un supermercado. Al salir del establecimiento, el miembro del instituto armado fue abordado por un individuo. Este simulaba una recogida de firmas para una supuesta asociación.

Entonces, el agente libre de servicio se percató de que este sujeto trataba de hurtarle sus pertenencias y le mostró la placa de la Guardia Civil. Al verse descubierto, el sujeto emprendió la huida a la carrera y el miembro del instituto armado le persiguió.

En un momento de su escapada, el delincuente se introdujo en un coche, conducido por otro individuo, que le esperaba en las inmediaciones. El vehículo dio un brusco giro y se dirigió a toda velocidad hacia el lugar donde se encontraba el agente con la intención de atropellarle. Hasta el punto de que el guardia civil se tuvo que lanzar a un lado para evitar ser arrollado.

A tenor de estos hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calvià se hicieron cargo del caso para tratar de localizar a los autores del presunto intento de atropello del agente. Estos fueron identificados y detectaron que se alojaban en un hotel de Llucmajor.

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Los agentes del instituto armado procedieron este jueves a la detención de dos jóvenes de 15 y 18 años, de origen rumano, como presuntos autores de un delito de intento de homicidio y otro de hurto. Ambos han sido puestos este viernes a disposición judicial.