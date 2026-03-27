La joven que denunció a su padrastro por utilizarla como esclava sexual ratifica sus acusaciones en el juicio

La joven que denunció a su padrastro por utilizarla como esclava sexual en Mallorca tras traerla desde Nigeria cuando era menor de edad confirmó ayer en el juicio sus acusaciones, según explicaron fuentes jurídicas. La vista oral se celebra a puerta cerrada, sin la presencia de público ni periodistas, por decisión del tribunal y a petición de la Fiscalía para preservar la intimidad de la víctima, que padece graves secuelas psicológicas. El sospechoso se enfrenta a una petición de 40 años de prisión por varios delitos.

En la primera sesión del juicio, la víctima confirmó que el hombre la sometió a agresiones sexuales durante años, como sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, añadieron las mismas fuentes. En su comparecencia, que se prolongó durante unas dos horas, ratificó también el resto de acusaciones. También prestaron ayer declaración varios testigos. El acusado ha pedido declarar en último lugar, por lo que su interrogatorio se producirá previsiblemente el próximo 7 de abril, en la segunda sesión.

El hombre, de 50 años, fue detenido por Guardia Civil en marzo de 2024 tras la denuncia presentada por la víctima y su madre. Según contaron, el primer contacto con el hombre se produjo en 2015. El encausado viajó a Nigeria y le propuso matrimonio a la madre de la niña, prometiéndole que ella y sus tres hijas podrían instalarse en Mallorca con él. Logró convencerla en lo que fue un matrimonio de conveniencia, sostiene el fiscal, ya que el único objetivo del procesado era conseguir que la menor se instalara con él en la isla.

La madre y la víctima, de la que empezó a abusar sexualmente en su país, llegaron finalmente a la isla en noviembre de 2019. Tras decirle a la mujer que se buscara una vivienda, logró convivir a solas con la menor en su domicilio, en un pueblo de Mallorca. Hizo firmar a la niña un documento en el que se comprometía a mantener relaciones sexuales con él cada día bajo la promesa de que sus dos hermanas pudieran también venir a España.

Durante más de cuatro años, la menor actuó como “esclava sexual y doméstica” del hombre, que se aprovechaba de que vivían aislados en una finca rústica para que nadie detectara lo que estaba ocurriendo. Violó a la adolescente a diario y la forzó a enviarle material pornográfico tanto de ella como de otras menores amigas suyas. Además, instaló además un programa para tener acceso a todas las aplicaciones del teléfono móvil de la menor, para controlar sus conversaciones y movimientos. También instaló cámaras de vigilancia en la vivienda, que grababan continuamente a la niña.

El ministerio público imputa al hombre delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual con penetración a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad. Además de los 40 años de cárcel, reclama una indemnización de 200.000 euros para la víctima.

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El juicio se celebra tras fracasar las negociaciones entre el fiscal y el abogado defensor del procesado para alcanzar un acuerdo de conformidad. La vista oral debía comenzar hace unas semanas, pero tuvo que ser aplazada porque el sospechoso renunció a su letrado.