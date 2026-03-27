Investigan a dos hombres por intentar ocupar un edificio en obras en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra dos hombres, españoles de 50 y 39 años, por intentar ocupar un edificio en obras en la barriada de es Camp Redó, acusados de un delito de usurpación de bien inmueble en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 21 de marzo. Sobre las tres y veinte de la madrugada, la base del 092 recibió un aviso que alertaba de una posible ocupación que estaba teniendo luar en ese momento en un edificio en obras situado en la barriada de Camp Redó.

Dos patrullas se desplazaron rápidamente al lugar. Al subir al primer piso del inmueble, los agentes observaron que la cerradura de la puerta de acceso estaba fracturada. Al acceder al interior de la vivienda, localizaron a los dos individuos.

Al ser interrogados sobre su presencia en el lugar, los hombres manifestaron de forma espontánea que habían entrado al piso con la intención de quedarse a vivir allí, aprovechando que el edificio estaba en obras. Ellos mismos reconocieron que en ese preciso instante estaban cambiando la cerradura de la puerta de entrada por una de su propiedad.

Junto a los dos individuos, los agentes localizaron en el suelo una bolsa de plástico que contenía diversas herramientas utilizadas para forzar el acceso: una llave inglesa, unas tenazas tipo pico de loro y dos destornilladores. Todo el material fue requisado por la dotación policial.

Ante la evidencia de los hechos, los agentes informaron a los dos hombres de la instrucción de diligencias por un presunto delito de usurpación y de su obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello, tras lo cual abandonaron el edificio.

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Los agentes aseguraron la vivienda al cerrar una puerta de acero situada justo detrás del acceso principal que había sido forzado. La Sala de Atestados ha remitido el informe a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.