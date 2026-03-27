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Estafas

Detenido un presunto estafador británico en Mallorca por un fraude inmobiliario de cientos de miles de euros en su país

Agentes de la Policía Nacional le han arrestado en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las autoridades belgas

Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón policial

Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón policial / EP

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un presunto estafador de nacionalidad británica ha sido detenido en Mallorca por un presunto fraude inmobiliario de cientos de miles de euros en su país. Tras su arresto, agentes de la Policía Nacional le han puesto este viernes a disposición judicial y el juez de la Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión.

Las autoridades belgas habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) después de que el sospechoso de ser el autor de un fraude inmobiliario de cientos de miles de euros desapareciera tras el fraude en este país. Investigadores de Delincuencia Internacional de la Jefatura Superior de Baleares se hicieron cargo del caso.

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Investigación

Las pesquisas policiales determinaron que el sospechoso de esta presunta estafa inmobiliaria de grandes proporciones se ocultaba en Mallorca. Tras su detención en el aeropuerto de Palma, el sujeto ha sido puesto este viernes a disposición judicial. Tras comparecer en el juzgado, se ha decretado su ingreso en prisión antes de ser devuelto a su país para ser juzgado allí.

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