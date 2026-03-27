Condenados en Palma por sustraer 6.000 euros con el timo del «hijo en apuros»

«Mamá, se me ha estropeado el móvil, por eso te escribo desde el teléfono de un amigo. Estoy en un apuro y necesito que me ingreses dinero en esta cuenta que te voy a pasar». Este es el texto aproximado que utilizan los timadores. Se trata de una estafa muy conocida, denominada «el hijo en apuros». Bandas de delincuentes envían estos mensajes SMS a miles de números. Basta que un mínimo porcentaje de los receptores se lo crea para que les salga rentable. Un juzgado de Palma ha condenado a dos hombres a sendas penas de un año y nueve meses de prisión por estafar 6.000 euros a una mujer en Mallorca.

Los dos acusados fueron juzgados esta semana en Palma por un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales. Ambos llegaron a un acuerdo con la fiscalía y reconocieron su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena. La petición de cinco años de cárcel para cada uno se quedó en un año y nueve meses de prisión, una pena que queda suspendida a condición de que no vuelvan a delinquir en un periodo de dos años.

De esta manera los dos reconocieron los hechos que les imputaba la Fiscalía. En mayo de 2025 enviaron un mensaje por SMS a una mujer, en el que se identificaban como su hijo, y le adjuntaban un enlace a una conversación de whatsapp. Cuando la mujer entró se hicieron pasar por su hijo, le dijeron que estaba en dificultades y le pidieron que ingresara urgentemente 2.957 euros en una cuenta bancaria. La víctima, convencida de que estaba hablando con su hijo, abonó el dinero. La cuenta era de uno de los estafadores.

Otros 3.000 euros

Al día siguiente volvieron a ponerse en contacto con ella . De nuevo se hicieron pasar por el hijo de la mujer y consiguieron que les ingresara otros 3.000 euros.

Junto a los dos condenados estaba acusada una mujer, que finalmente ha sido absuelta después de que la Fiscalía retirara la acusación. La víctima renunció a acciones legales después de el banco le reintegrara el dinero.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de cinco años de prisión para los acusados por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Sin embargo, el pasado jueves llegó a un acuerdo con los acusados, que admitieron su culpabilidad y cada uno aceptó una condena de un año y nueve meses. La pena queda suspendida durante dos años a condición de que no delincan, por lo que no tendrán que entrar en prisión.

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La estafa del «hijo en apuros» es uno de los timos más extendidos. Cada día bandas de delincuentes envían miles de mensajes fraudulentos a usuarios de todos el mundo.