Un accidente de tráfico provoca ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma

Un accidente ocurrido este viernes está provocando unos ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma en sentido aeropuerto y que se extienden hasta la autopista de Andratx.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha ocurrido sobre las 08.20 horas de este viernes a la altura de Son Hugo.

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El tráfico ha empezado a recuperar la fluidez normal alrededor de las 10.00 horas.