Un accidente de tráfico provoca ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma
La circulación se normaliza tras el colapso sufrido a primera hora de la mañana por un accidente
Palma
Un accidente ocurrido este viernes está provocando unos ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma en sentido aeropuerto y que se extienden hasta la autopista de Andratx.
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha ocurrido sobre las 08.20 horas de este viernes a la altura de Son Hugo.
El tráfico ha empezado a recuperar la fluidez normal alrededor de las 10.00 horas.
- Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra
- Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
- Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre
- Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Una empresa regala un minicoche eléctrico a los más pequeños del Área de Pediatría de Son Espases
- El aeropuerto de Palma aún en obras se somete a otra prueba de estrés con el inicio de la Semana Santa y la temporada turística