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Un accidente de tráfico provoca ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma

La circulación se normaliza tras el colapso sufrido a primera hora de la mañana por un accidente

Tráfico en la Vía de Cintura, en una imagen de archivo

Tráfico en la Vía de Cintura, en una imagen de archivo / DGT

EP

Palma

Un accidente ocurrido este viernes está provocando unos ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura de Palma en sentido aeropuerto y que se extienden hasta la autopista de Andratx.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha ocurrido sobre las 08.20 horas de este viernes a la altura de Son Hugo.

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El tráfico ha empezado a recuperar la fluidez normal alrededor de las 10.00 horas.

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  • accidentes de tráfico en Mallorca
  • Accidentes de tráfico
  • Vía de Cintura
  • retenciones de tráfico
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