Sorprendida una ladrona tras robar en un 'duty free' del Aeropuerto de Palma perfumes por valor de 1.100 euros

Una mujer de 59 años fue sorprendida tras sustraer perfumes en un 'duty free' del Aeropuerto de Palma por valor de 1.100 euros. Agentes de la Guardia Civil la identificaron y detuvieron poco tiempo después por un presunto delito de hurto.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el Aeropuerto de Palma. Vigilantes de seguridad se percataron de que una mujer estaba sustrayendo perfumes en un 'duty free' de las instalaciones aeroportuarias. A continuación pusieron estos hechos en conocimiento de los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

Identificada

Los efectivos del instituto armado realizaron diversas pesquisas para tratar de identificar y localizar a la sospechosa. Finalmente, la ladrona fue encontrada con una bolsa donde tenía los perfumes que había sustraído. A continuación la mujer fue detenida por un presunto delito de hurto.