Rescatan a una excursionista con una fractura en una zona de difícil acceso de la Talaia de Son Jaumell

Los Bombers de Mallorca han rescatado este miércoles por la tarde a una excursionista alemana de 60 años que ha resultado herida, con una fractura de tobillo, en una zona de difícil acceso en la Talaia de Son Jaumell, en Capdepera

Al tener una fractura de tobillo, la mujer no ha podido continuar la marcha por medios propios, han explicado los Bomberos.

En el dispositivo han participado Bomberos del parque de Artà y el Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de sa Milana que han logrado acceder hasta el punto donde se encontraba la herida, donde la han atendido e inmovilizado, para evacuarla en camilla.

Ha sido porteada hasta el aparcamiento de Cala Agulla, donde esperaba una ambulancia del 061 que se ha hecho cargo de la paciente para su traslado a un centro hospitalario.

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La coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia ha permitido una actuación rápida y segura en una zona de difícil acceso, han destacado los Bomberos de Mallorca.