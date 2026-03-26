Piden 24 años de cárcel a un médico por agresiones sexuales a siete pacientes en Alaró y Binissalem

La Fiscalía pide penas que suman 24 años de prisión para un médico acusado de agresiones sexuales a siete pacientes, todos hombres, en sus consultas de los centros de salud de Alaró y Binissalem. El procesado, de 41 años, sometió a las víctimas a tocamientos, los masturbó e incluso hizo una felación de uno de ellos, siempre según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público. La acusación reclama su inhabilitación como médico y que indemnice a los afectados con entre 3.000 y 5.000 euros por cabeza. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma.

Las agresiones sexuales se habrían sucedido, según narra la Fiscalía entre 2022 y 2023. Una de ellas fue cometido en el centro de salud de Binissalem, cuando un hombre acudió a la consulta del acusado por un problema en las cervicales. El médico le pidió que se bajara los pantalones y se tumbara en la camilla para examinarle la próstata sin justificación médica alguna. Empezó a tocarle los testículos y el pene y el paciente, conmocionado por la situación, se marchó apresuradamente.

Las otras seis agresiones sexuales ocurrieron en el centro de salud de Alaró en esas fechas. Las víctimas acudieron por motivos diversos, como dolores de espalda, artrosis, analíticas de sangre, problemas de azúcar o resfriados. A todos les pidió que se bajaran los pantalones con la excusa de examinarles la próstata y acabó manoseándoles los genitales. "Tal vez si meto tu pene en la boca mejoran las molestias", le dijo a uno de los pacientes, que huyó rápidamente. A otro acabó haciéndole una felación con el mismo modus operandi.

Las denuncias de los afectados llevaron a la Guardia Civil a abrir una investigación y a detener al médico en febrero de 2023. La jueza de guardia de Inca le dejó en libertad, pero le retiró la licencia para ejercer como médico de manera cautelar.

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La Fiscalía ha presentado esta semana su escrito de acusación, en el que imputa al médico siete delitos de agresión sexual. Reclama sendas condenas de tres años de prisión por seis de ellas y otra pena de seis años de cárcel por la séptima.