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Muere un hombre al precipitarse desde un puente de sa Riera en Palma

El asentamiento chabolista de sa Riera, en una foto de archivo.

El asentamiento chabolista de sa Riera, en una foto de archivo. / B. Ramon

Redacción Sucesos

Un hombre ha fallecido tras precipitarse desde el puente del cauce de sa Riera, en la avenida Picasso, en Palma.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y los Bombers de Mallorca, que, a su llegada, no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.

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