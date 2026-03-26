Un incendio destruye un piso cerca de la Plaza de las Columnas, en Palma

Un incendio declarado esta madrugada ha arrasado el interior de un piso en la calle Francesc Manuel de los Herreros, junto a la Plaza de las Columnas de Palma. Pese a la violencia del fuego, no se han registrado heridos. Los moradores de la casa han podido salir ilesos al exterior, y los bomberos han sacado dos gatos que habían quedado dentro. El restos de las viviendas del edificio, de ocho plantas, han sido desalojadas, pero todos han podido volver cuando el fuego ha sido extinguido.

Según informan los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado sobre las cuatro de la madrugada, en el número 18b de la calle Francesc Manuel de los Herreros. Los primeros indicios apuntan a que se podría haber originado en una estufa de butano, que prendió algún mueble. Las llamas se extendieron rápidamente por el comedor y una gran columna de humo salía por las ventana.

Cuando han llegado los equipos de emergencia, los moradores de la casa habían salido ya por sus propios medios. Todos estaban ilesos. La Policía ha desalojado el resto de las viviendas del edificio, de ocho plantas. Finalmente los bomberos han logrado extinguir el fuego totalmente sobre las seis de la mañana. En el interior han encontrado dos gatos, que se habían escondido en un rincón y han sobrevivido. Los bomberos han retirado también un patinete eléctrico que se había quemado parcialmente, para asegurarse de que no provocara un nuevo incendio.

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Todos los vecinos han podido volver a sus casas salvo los de la casa siniestrada, que ha quedado inhabitable.