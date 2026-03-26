Intoxicada leve una joven por inhalacion de humo en el incendio de un chalé de Llucmajor

Una joven ha resultado la tarde de este jueves intoxicada leve por intoxicación de humo en el incendio de un chalé de Llucmajor. Bombers de Mallorca han acudido a sofocar las llamas. También se han personado en el lugar del siniestro agentes de la Policía Local de Llucmajor y las asistencias sanitarias.

El fuego se ha iniciado sobre las siete de la tarde de este jueves en un chalé situado en el Camí de Galdent, en el término municipal de Llucmajor. En apenas unos pocos minutos, las llamas han cobrado importantes proporciones y eran visibles desde el exterior de la vivienda. Una joven, que se encontraba en el interior, ha resultado intoxicada por inhalación de humo.

Tras avisar a los servicios de emergencia, un dispositivo se ha activado de inmediato en torno al lugar del siniestro. Así, dotaciones de Bombers de Mallorca se han desplazado con celeridad desde el parque de Llucmajor para sofocar las llamas. También han acudido efectivos de la policía Local de Llucmajor. Por su parte, asistencias sanitarias del Ib-salut han atendido a una joven de intoxicación de carácter leve por inhalación de humo.

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Daños importantes

Los servicios de extinción han logrado controlar el fuego y sofocarlo antes de que este se propagara por el resto del inmueble. Los esfuerzos de Bombers de Mallorca han surtido efecto y, poco después, han logrado su extinción. No obstante, Las llamas han causado importantes daños en el chalé siniestrado.