Detenido por romper la mandíbula y la nariz a un okupa de la antigua cárcel de Palma

Un hombre destrozó la puerta de una vieja celda de la antigua cárcel de Palma y agredió con brutalidad a un morador de las instalaciones okupadas. Como consecuencia de los golpes recibidos, la víctima sufrió la fractura de la mandíbula y de la nariz. Agentes de la Policía Local identificaron al sospechoso el pasado lunes e investigadores de la Policía Nacional les instaron a detenerlo por un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado 12 de febrero. Un individuo trató de irrumpir en una de las estancias del antiguo penal y comenzó a golpear la puerta de una vieja celda, donde pernoctaba la víctima. Como consecuencia de los golpes, la puerta quedó descolgada y el atacante pudo acceder al interior.

Una vez dentro, el agresor comenzó a golpear a la víctima con brutalidad propinándole una serie de puñetazos en la cara. Como buenamente pudo, el afectado logró escapar y salir a la calle. El otro sujeto logró darle alcance y le apretó fuertemente del cuello con la técnica del 'mataleón'

Orden de detención

Una testigo presenció la agresión y trató de ayudar a la víctima. En vista de que el atacante no desistía, esta comenzó a gritar pidiendo auxilio y este emprendió la huida. Varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en la vieja cárcel y atendieron al agredido. Tras recabar todos los datos, el afectado fue trasladado a un centro hospitalario donde fue tratado de una fractura de mandíbula y otra de nariz, así como un traumatismo craneoencefálico.

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Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargaron del caso y lograron determinar la identidad del presunto agresor. No obstante resultó imposible su localización. Por este motivo emitieron una orden de detención. El pasado lunes, una patrulla de la Policía Local estableció un control en las inmediaciones de la antigua cárcel de Palma e identificaron al sospechoso. Este tenía una requisitoria policial emitida por el Grupo de Homicidios y les instaron a detenerlo. A continuación fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde prosiguió la investigación por un presunto delito de lesiones.