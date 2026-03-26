Los otros dos condenados a cadena perpetua en Baleares

Con la sentencia del caso de la bebé que murió tras ser arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo (Manacor) ya son cuatro los condenados a prisión permanente revisable en Balears. La madre y el tío de la recién nacida se unen así al hombre que asesinó a su pareja embarazada y a su hijo de siete años en sa Pobla y a una mujer que mató a un anciano enfermo al prender fuego a su casa mientras dormía en Eivissa.

Ali Kouch fue el primer condenado a cadena perpetua en el archipiélago desde su entrada en vigor en 2015. El crimen se produjo en la noche del 16 de mayo de 2021, en el domicilio familiar de sa Pobla. El hombre golpeó a su mujer con un cincel y luego la estranguló hasta acabar con su vida. Lo hizo sabiendo que estaba embarazada y que, por tanto, iba a provocar también el fallecimiento del hijo que esperaba. Luego mató a su hijo de 7 años, al que asfixió sin que pudiera defenderse. La Audiencia de Palma le impuso prisión permanente revisable por matar a su hijo, 25 años de cárcel por asesinar a su mujer embarazada y 6 meses por maltrato habitual. La sentencia es firme.

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La segunda condena de prisión permanente fue para una mujer acusada de provocar un incendio mortal el 3 agosto de 2023 en una vivienda de ses Païsses, en Eivissa, en el que murió un hombre de 77 años. La víctima estaba discapacitada y no pudo escapar. La Audiencia le condenó por un delito de asesinato con alevosía sobre una persona especialmente vulnerable en concurso de normas con un delito de incendio.