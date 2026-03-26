Tribunales
La Audiencia celebra a puerta cerrada el juicio a un hombre por usar de esclava sexual a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca
El tribunal, a petición de la Fiscalía, impide la presencia de periodistas para informar sobre la vista oral, en la que la Fiscalía reclama penas de 40 años de prisión
La Audiencia Provincial ha acordado celebrar a puerta cerrada el juicio a un hombre acusado de utilizar como esclava sexual a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca. El tribunal de la sección segunda ha acordado que la vista oral se celebre sin la presencia de público, por lo que no se ha permitido que los periodistas puedan cubrirla para informar de su desarrollo. La sala ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que ha esgrimido la protección de la víctima para solicitar esta medida excepcional.
La Fiscalía pide penas que suman 40 años de prisión para el procesado por hombre por delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual con penetración a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad. Según detalla la Fiscalía, el sospechoso viajó a Nigeria y convenció a la madre de la víctima para formalizar un matrimonio de conveniencia, tras lo que acabó consiguiendo convivir solo con la niña en su casa de la isla. La violó a diario durante varios años, cuando ella tenía entre 12 y 17 años, tras hacerle firmar un contrato que la 'obligaba' a mantener relaciones con él a cambio de traer también a sus hermanas.
El caso salió a la luz en marzo de 2024, cuando la adolescente, "al no poder soportar más la situación", le contó a su madre lo que estaba ocurriendo. Madre e hija acabaron presentando una denuncia y el acusado fue detenido por la Guardia Civil. La víctima, señala la Fiscalía, padece graves secuelas psicológicas.
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