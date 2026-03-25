Un violento incendio destruye un garaje en El Amanecer, en Palma

Un violento incendio ha destruido esta tarde un garaje en el que había una carpintería metálica en una planta baja de la calle Emília Sureda, en la barriada de El Amanecer, en Palma. La propietaria, Margalida, de 75 años, estaba en su casa y explica que se ha dado cuenta porque se ha ido la luz. "Cuando me he asomado he visto el fuego. He cogido una manguera y he empezado a tirar el agua, pero el fuego me ha ganado". En el lugar había botes de pintura, que han explotado y han avivado las llamas. Varias dotaciones de los Bombers de Palma han conseguido sofocar el fuego antes de que se extendiera. En el siniestro no ha habido heridos, aunque el interior de la planta baja ha sufrido grandes daños.

La carpintería metálica ubicada en la planta baja ha sufrido grande daños. / X.P.

El fuego se ha declarado sobre las tres de la tarde, en un garaje ubicado en una planta baja, en el número 18 de la calle Emília Sureda, en El Amanecer, donde había elementos utilizados para la carpintería metálica. La dueña, Margalida, explica que su hijo lo utiliza para trabajar. En ese momento la mujer, de 75 años, estaba en su domicilio, contiguo a la cochera, y se ha dado cuenta porque se ha ido la luz. "Entonces me he asomado y he visto el fuego. He cogido una manguera y he tirado agua para apagarlo, pero el fuego me ha ganado, así que he llamado a los bomberos".

Cuando han llegado las primeras dotaciones de los Bombers de Palma se han encontrado con una gran carga de fuego, con llamas que salían por el tejado de la planta baja, y mucho humo. Los bomberos han conseguido apagar el incendio en una media hora, y han evitado que se extendieran a los inmuebles contiguos. Sin embargo, el interior del garaje ha sufrido grandes daños. Al lugar se han desplazado también patrullas de la Policía Nacional.

El exterior del garaje incendiado. / X.P.

El incidente ha provocado un gran susto entre los vecinos, aunque sobre las cuatro de la tarde ya situación ya estaba controlada. Margalida, que esperaba en la calle para poder entrar en su casa, desconocía si había daños. "Hay cristales rotos, porque los bomberos han tenido que romperlos para sacarme", comentaba.

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La mujer apuntaba que el origen del fuego podía estar en un cortocircuito en una máquina de ósmosis de agua que tenía en el garaje.