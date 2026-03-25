La Policía intercepta a dos conductores sin carné en Palma casi al mismo tiempo

La Policía Local de Palma ha investigado a dos jóvenes, un español de 22 años y un peruano de 20, que fueron interceptados el martes de la semana pasada, casi a la misma hora, circulando por distintos puntos de la ciudad pese a que no tienen carné. Uno le había cogido el coche a su padre sin permiso y el otro dijo que un amigo le había prestado la moto.

La primera intervención tuvo lugar a las ocho y media de la tarde en la barriada de Camp Redó. Durante un punto de verificación de documentación, agentes del Equipo Comunitario de Policía de Proximidad (Ecop) dieron el alto a un turismo. Al ser interrogado, el conductor, de 22 años, manifestó que no poseía ninguna licencia. Al comprobar la base de datos, los policías verificaron que el coche era propiedad de su padre, que acudió al lugar y aseguró que su hijo lo había utilizado sin su consentimiento.

Diez minutos después, a las nueve menos veinte de la noche, una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) interceptó una motocicleta en la Porta de Sant Antoni. El conductor, de 20 años, reconoció que tampoco había obtenido nunca el permiso. En este caso, el joven indicó que la motocicleta era propiedad de un amigo, que se la había prestado.

Posteriormente, la Sala de Atestados citó en calidad de testigos a los titulares de ambos vehículos para esclarecer los hechos. Se descartó su participación penal, si bien los dos fueron denunciados por no impedir que los vehículos fuesen conducidos por personas sin la habilitación correspondiente.

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Por su parte, los dos conductores investigados fueron citados en sede policial para la celebración de juicios rápidos ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.