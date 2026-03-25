Un hombre condenado dos veces por violaciones a niñas acepta otros cinco años de cárcel por una agresión sexual a su hermana

Un hombre que fue condenado dos veces por violar a niñas en Mallorca aceptó ayer otros cinco años de prisión por una agresión sexual a su hermana. El delincuente, sentenciado en 2011 y 2017 a seis y nueve años de prisión por los ataques a las menores, reconoció en el juicio que intentó forzar a su familiar, que tenía 35 años, y le causó lesiones. Se declaró autor de un nuevo delito de agresión sexual con la agravante de reincidencia y la atenuante de reparación del daño, pues había consignado ya 5.500 euros para indemnizar a la víctima. Tras el pacto entre la Fiscalía, la acusación particular y el abogado defensor, Miguel Ángel Ordinas, el tribunal de la Audiencia Provincial dictó sentencia en el acto.

Como él mismo reconoció en la vista oral, los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre. El hombre, de 43 años, aprovechó que estaba a solas con su hermana para intentar violarla. La sujetó por los brazos y le dijo: "Estarás conmigo por las buenas o por las malas". Entonces la obligó a desnudarse, la tiró en la cama y empezó a besarla mientras le manoseaba los pechos y los genitales. "Será mejor para ti que te dejes", le espetó, al tiempo que le tapaba la boca con la mano para evitar que pidiera ayuda.

La mujer intentó zafarse y el acusado le dio un mordisco en los labios cuando ella intentó marcharse, causándole una herida por la que precisó asistencia médica. La víctima denunció lo ocurrido y el sospechoso fue detenido y encarcelado. La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual por el que reclamó nueve años de prisión y una indemnización de 5.500 euros para la mujer. El acuerdo entre las partes rebajó la condena, que además de los cinco años de cárcel incluye 60 días de trabajos comunitarios por otro delito de lesiones en el ámbito familiar.

Esta es la tercera condena contra el hombre por delitos sexuales. La primera le impuso cinco años y nueve meses de prisión por asaltar a dos menores de edad en Marratxí, a las que intimidó con un cuchillo de cocina, en julio de 2010. Violó a una de ellas y la sentencia le declaró autor de dos delitos de agresión sexual, uno en grado de tentativa, con una atenuante de alteración mental. El hombre fue encarcelado por esos hechos y aprovechó un permiso penitenciario para cometer otra violación en mayo de 2015. Esta vez abordó a una niña de 14 años, la llevó a una zona apartada y la forzó a mantener relaciones sexuales. La Audiencia Provincial de Palma le declaró autor de un delito de agresión sexual con la agravante de reincidencia y la atenuante de alteración psíquica, por el que le impuso nueve años de cárcel.