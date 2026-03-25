Detenido un hombre por malos tratos a su mujer y a sus tres hijos en Maria de la Salut
Los servicios sociales del Ayuntamiento detectaron que los menores podrían estar desnutridos
El individuo ingresó en prisión tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia
Agentes de la Guardia Civil arrestaron la semana pasada a un ciudadano argelino residente en Maria de la Salut por presuntamente someter a malos tratos a su mujer y a sus tres hijos El caso fue detectado por los trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que apuntaron también a que los menores podrían estar desnutridos. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado detectó el ingreso en prisión del individuo.
El hombre, un ciudadano argelino que vive con su familia en María de la Salut, fue arrestado el pasado día 18, después de que los trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento detectaran que tanto su mujer como sus tres hijos podrían estar sufriendo malos tratos. La Guardia Civil abrió una investigación tras recibir esta información. Pese a que la mujer no quiso denunciar, los agentes recopilaron indicios de que, efectivamente, el individuo ejercía un control férreo sobre su familia. Tanto la mujer como los hijos podrian estar siendo maltratados y los menores presentaban síntomas de malnutrición, lo que fue detenido.
El hombre fue puesto a disposición judicial al día siguente. Tras declarar en el juzgado, se decretó su ingreso en prisión.
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