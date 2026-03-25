Dos años de cárcel por abusos sexuales a su sobrina durante sus clases de piano en Manacor

Un hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente de una sobrina nieta suya, menor de edad, en Manacor. El acusado ha reconocido en el juicio que sometió a tocamientos a la niña cuando tenía entre 8 y 11 años aprovechando las clases de piano que le daba y otros momentos en los que se quedaba a solas con ella. El fallo le declara autor de un delito de abuso sexual con dos atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que ha indemnizado con 25.000 euros a la víctima.

El acusado estaba imputado también por haber abusado sexualmente de otra menor, también sobrina suya, pero estos hechos han sido declarados prescritos porque cuando la víctima presentó la denuncia habían pasado ya más de cinco años desde que ocurrieron.

La sentencia, dictada tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía, relata que los abusos se produjeron entre los años 2015 y 2018. El hombre aprovechaba que coincidía todos los domingos con la víctima en casa de otra familiar y que le daba clases de piano una vez a la semana en su propio domicilio. Durante estos encuentros, el acusado aprovechaba la relación de confianza que tenía con la niña y que esta, por su corta edad, no podía pedir ayuda, para someterla a tocamientos. Los abusos se produjeron, precisa el fallo judicial, en más de 10 ocasiones.

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La Fiscalía reclamaba inicialmente seis años de prisión por estos abusos, pero la pena ha quedado rebajada tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. Las partes han acordado además que la pena de prisión quede suspendida.