Tres condenadas por obligar a prostituirse a mujeres colombianas en Mallorca

Tres mujeres han sido condenadas hoy a penas que suman casi 11 años de cárcel por explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca. Las procesadas han reconocido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que captaban a las víctimas en su país y las traían a la isla mediante engaños. Una vez en Palma, las obligaban a ejercer la prostitución. Las acusadas se han declarado autoras de delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, blanqueo y receptación tras el acuerdo entre sus abogados y la Fiscalía. Otros tres encausados han sido exculpados al retirarse los cargos contra ellos.

El acuerdo incluye una atenuante de dilaciones indebidas y otro de reparación del daño, pues las procesadas han indemnizado con 10.000 euros a dos víctimas. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2019. Las tres condenadas han reconocido que se dedicaban a captar en Colombia a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con falsas promesas de trabajo, las engañaban para que viajaran hasta Mallorca.

Pero cuando llegaban a la isla, les informaban de que habían contraído una importante deuda por su traslado y que debían saldarla ofreciendo servicios sexuales en diferentes inmuebles de Palma. Lo hacían en una situación de semiesclavitud, ya que debían estar disponibles a todas horas y entregar todo el dinero que ganaran para saldar la deuda. La líder de la red blanqueaba después los beneficios.

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Por estos hechos una de las mujeres ha aceptado cinco años y un mes de cárcel, otra ha acatado cuatro años de prisión y la tercera se ha conformado con un año y nueve meses de reclusión. Las defensas de las dos primeras han solicitado que se suspenda la ejecución de sus condenas, pero el fiscal se ha opuesto. El tribunal ha anunciado que decidirá sobre este extremo en los próximos días.