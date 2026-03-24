Siete conductores dan positivo en alcohol o drogas en Alcúdia en una semana

La Policía Local de Alcúdia ha sancionado o investigado a siete conductores que dieron positivo en alcohol o drogas en diferentes controles efectuados durante la semana pasada. Uno de ellos sufrió un accidente con cuatro coches implicados y varios heridos leves.

Según ha informado la Policía Local de Alcúdia, el lunes de la semana pasada se registró un accidente con cuatro coches implicados en la calle Pollentia, a la altura de la rotonda de Can Fumat. El responsable del siniestro dio positivo en la alcoholemia, con una tasa cuatro veces superior a la máxima permitida, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad vial.

El jueves los policías sancionaron, durante un control de tráfico, a tres conductores, uno por dar positivo en drogas y dos en alcohol.

El sábado un conductor de un patinete eléctrico quedó investigado penalmente por triplicar la tasa de alcohol permitida. Ese mismo día se produjo un accidente de tráfico sin heridos en la calle Coral. Un conductor chocó contra varios coches estacionados y se dio a la fuga, dejando su vehículo abandonado a pocos metros de distancia. La Policía Local inició gestiones para localizarle.

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También el sábado la Policía Local realizó un control de tráfico que se saldó con nueve denuncias por diferentes infracciones, entre ellas una a un conductor que dio positivo en alcohol y otra a un usuario de un patinete que dio positivo en drogas.