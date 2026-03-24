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Piden 20 años de cárcel a un hombre por violaciones y malos tratos a su hija en Mallorca: "Me ponía de cuclillas y me pegaba con un palo"

El hombre, que niega todos los cargos, está acusado de cuatro delitos

El acusado, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma.

El acusado, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Fiscalía pide penas que suman 20 años de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su hija durante casi una década en Mallorca. El juicio se celebra hoy en la Audiencia Provincial de Palma después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad, ya que el procesado niega todas las acusaciones.

Los hechos, según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron entre los años 2014 y 2022. La Fiscalía afirma que el hombre instauró un "clima de terror" en el domicilio familiar. La acusación detalla diversos episodios violentos relatados por la víctima. La chica denunció que su padre la obligaba a ponerse de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú cuando no quería estudiar y la estampaba contra la pared a empujones. "Me pegaba con un palo", ha contado la víctima en la vista oral. Según su relato, estas agresiones se produjeron "bastantes veces". "Desde que tengo uso de razón ha sido bastante agresivo. A la mínima nos pegaba", ha señalado sobre las agresiones que, ha dicho, también padecían sus hermanas.

Además, cuando la menor tenía 10 y 16 años, el hombre supuestamente la violó en numerosas ocasiones, recurriendo a la violencia cuando ella intentaba evitarlo. La joven ha narrado varios episodios de tocamientos y agresiones sexuales. "Me decía que no podía decir nada, que era un secreto entre nosotros. Yo no le decía que parara, tenía miedo a que me pegara. Yo era muy pequeña y él me superaba en fuerza, no sabía qué hacer", ha contado entre sollozos. La joven padece estrés postraumático y ha necesitado apoyo terapéutico durante años, señala la Fiscalía.

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El ministerio público imputa al hombre tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y un delito continuado de agresión sexual, por los que reclama 20 años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros para la víctima.

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