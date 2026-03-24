Juicio a un hombre por violar a una mujer dormida en una fiesta en Palma

La Fiscalía reclama una condena de siete años de prisión para un hombre acusado de violar a una mujer que estaba ebria y dormida durante una fiesta en una vivienda en Palma. El ministerio público imputa al encausado un delito de agresión sexual y solicita que indemnice a la perjudicada con 6.000 euros. El sospechoso ha negado los hechos durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial, han explicado fuentes jurídicas.

Los hechos, según sostiene el ministerio público, ocurrieron el 30 de julio de 2023 en una domicilio de la ciudad donde se celebraba una fiesta. Una de las anfitrionas, que había estado toda la noche consumiendo bebidas alcohólicas, estaba profundamente dormida en su habitación.

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El procesado supuestamente entró en la estancia y, aprovechando el estado de la mujer, le quitó la ropa y la penetró. La víctima despertó sobresaltada e hizo que el hombre se apartara y saliera. La perjudicada presentó una denuncia y el sospechoso, peruano de 40 años, fue detenido un mes después.