La Fiscalía pide condenas de 15 y 18 años de cárcel a dos jóvenes por cuatro atracos en Palma

La Fiscalía pide condenas de 15 y 18 años de prisión respectivamente para dos jóvenes acusados de cuatro violentos atracos en Palma. Los sospechosos supuestamente asaltaron y agredieron a varias personas para quitarles las joyas, el dinero y los efectos de valor que llevaban. El ministerio público les imputa delitos de robo con violencia y lesiones. El juicio comenzó ayer con las declaraciones de los perjudicados y continuará a principios de abril.

Los dos jóvenes, según la acusación, cometieron los robos el pasado verano en diferentes puntos de Palma. El primero tuvo lugar el 29 de julio en la calle Caballero d'Asphelt. Uno de los procesados se acercó por detrás a una mujer y le arrebató de un tirón la cadena de oro y el colgante que llevaba en el cuello. El segundo robo, en el que supuestamente participaron los dos acusados, se produjo en la mañana del 14 de agosto en la calle Arxiduc Lluís Salvador. En esta ocasión, la víctima fue un hombre al que también arrebataron una cadena de oro y que sufrió lesiones al caer al suelo en el asalto.

Dos días después, en la calle Mare de Déu de la Victòria, uno de los acusados propinó un golpe en la nuca a una mujer que paseaba con su hijo. Le quitó una cadena de oro y tiró a la víctima al suelo, causándole heridas leves. Finalmente, el 17 de agosto, a las cinco de la madrugada, los dos delincuentes se acercaron a un hombre en la calle Benet Pons i Fàbregues, le pegaron una paliza y le quitaron un pendiente de oro, un teléfono móvil, unos auriculares y 50 euros en efectivo. La víctima tuvo que recibir asistencia médica.

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Los dos acusados fueron detenidos poco después de este último asalto y desde entonces permanecen en prisión preventiva.