Detenido por negarse a hacer la prueba de alcoholemia tras provocar un grave accidente en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron en la madrugada del pasado domingo a un ciudadano argentino de 31 años que se negó a realizar la prueba de alcoholemia tras provocar un grave accidente. El conductor se enfrentó a los policías y llegó a propinar patadas a los restos de la carrocería de los vehículos que habían quedado esparcidos por el suelo que estuvieron a punto de alcanzar a los agentes.

Según informa la Policía Local de Palma, el accidente ocurrió a las tres de la madrugada del pasado lunes en la calle Bartomeu Calatayud, en la salida de la autopista de Inca. Tras recibir los primeros avisos, la base del 092 envió al lugar a varias patrullas de la Unitat Nocturna (Unoc) y la Unitat d'Accidents (Uvac).

Según los primeros indicios recogidos en el lugar, el siniestro se produjo porque un coche, que circulaba a velocidad excesiva, chocó contra el bordillo y salió proyectado contra dos vehículos que se encontraban estacionados de forma correcta.

El coche en el que circulaba el detenidos sufrió grandes daños. / Policía Local de Palma

Cuando las patrullas se acercaron al conductor que había sufrido el accidente detectaron en él síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. El hombre mostraba un estado de gran excitación, rechazó de forma taxativa la asistencia de una ambulancia y comenzó a deambular de forma agitada por la calzada, poniéndose en riesgo por la proximidad de la autopista. Durante la intervención, el individuo propinó patadas a restos del vehículo que estuvieron a punto de golpear a los agentes. Ante su intención de abandonar el lugar y su resistencia activa, los policías le detuvieron.

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La Sala de Atestados instruyó diligencias penales por los delitos de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol, conducción de vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y desobediencia a la autoridad. El informe judicial ha sido remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia y el vehículo fue retirado por la grúa municipal.