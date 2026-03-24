Detenido un hombre por pegar fuego a la chabola donde vivía, en Palma
El presunto incendiario fue denunciado por una persona con la que compartía la infravivienda en Son Serra Parera
Un marroquí de 32 años fue detenido la semana pasada como presunto autor del incendio que destruyó una chabola en un asentamiento en la zona de Son Serra Parera, en Palma. El individuo fue denunciado por una persona con la que compartía la infravivienda cuando se encontraron al día siguiente en el centro de acogida de Ca l'Ardiaca.
El fuego se declaró el pasado jueves por la tarde en una chabola construida con tablones y material de desecho, en un asentamiento en Son Serra Parera, en Palma. Pese a la rápida intervención de los Bombers, la caseta quedó totalmente arrasada.
Al día siguiente, los dos hombres que compartían la infravivienda coincidieron en el refugio de indigentes de Ca l'Ardiaca, y uno de ellos señaló al otro como el responsable del incendio. Dijo que habían discutido en los días previos y que le había amenazado con pegar fuego a la chabola. Tras tener conocimiento de esto, la Policía Nacional envió una patrulla al centro y arrestó al sospechoso.
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