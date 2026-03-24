Detenido por atracar a dos taxistas a punta de cuchillo en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español como presunto autor de dos atracos a punta de navaja a dos taxistas en el poblado de Son Banya, en Palma.

Según informan fuentes policiales, al hombre se le imputan al menos dos asaltos, con características muy similares. Requería los servicios de un taxi en la calle y pedía que le llevaran a un centro comercial cercano a Son Banya. Una vez en las inmediaciones del poblado sacaba un arma blanca y obligaba al conductor a que le entregara el dinero y los objetos de valor que portaba.

El primer atraco ocurrió el pasado 9 de marzo, sobre la una menos veinte de la madrugada. Un hombre paró un taxi en la calle Aragón y le pidió que le llevara al centro comercial en el Coll d’en Rabassa. Una vez allí le indicó a la taxista que lo llevara a Son Banya.

Cuando llegaron al poblado el hombre sacó una navaja e intimidó a la taxista: “Dame todo el dinero. Mejor no llames a la policía que tengo tu número. Lo siento, estoy mal”. Le robó toda la recaudación y huyó del lugar.

El segundo robo se produjo el 17 de marzo, sobre las cuatro y media de la madrugada. Un hombre solicitó un taxi en el Paseo Marítimo de Palma para que le llevaran a Son Banya. Una vez llegaron al poblado, el cliente, hombre, se negó a pagar la carrera y sacó un cuchillo de grandes dimensiones que colocó en el costado del taxista, y le obligó a que le entregara todo el dinero.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Playa de Palma de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y realizó diversas gestiones con las que lograron identificar al presunto autor. Se trataba de un delincuente con antecedentes policiales.

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Los agentes establecieron un dispositivo y el pasado viernes le arrestaron como presunto autor de los dos robos con violencia e intimidación. El individuo ingresó en prisión tras ser puesto a disposición judicial.