Desmantelan una banda organizada de ladronas que actuaba en toda Mallorca

Agentes de la Guardia Civil del Pont d'Inca han arrestado a seis mujeres, presuntas integrantes de una banda organizada dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de toda Mallorca. Los investigadores les imputan 23 delitos, incluido un robo con violencia, por amenazar con una navaja a la encargada de una tienda que las sorprendió robando.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca llevaban tiempo tras la pista de una banda que se dedicaba a cometer hurtos en grandes superficies de alimentación y perfumerías de toda la isla. En algunos establecimientos llegaron a sustraer artículos por valor de 800 euros.

Durante la mañana de ayer, los agentes arrestaron a las seis sospechosas, todas españolas, que integraban la banda. Las ladronas actuaban de forma organizada y se llevaban sobre todo artículos gourmet, perfumes y productos de cosmética de elevado coste y fácil salida en el mercado negro.

Los investigadores las consideran autoras de 23 hurtos en establecimientos de Palma, Santa Maria, Marratxí, Alcúdia, Pollença, Cala Millor, Manacor, Inca, Artà, sa Pobla, Felanitx, Can Picafort y Son Servera. Se les imputa también un robo con violencia, ya que en un supermercado de Santa Maria amenazaron con una navaja a la encargada que las sorprendió cuando trataban de sustraer diversos artículos.

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Las seis detenidas fueron conducidas ayer a disposición del juzgado de guardia, que dictó para ellas una orden de alejamiento de todos los establecimientos comerciales afectados a lo largo de toda la isla.