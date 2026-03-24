Desmantelan una banda organizada de ladronas que actuaba en toda Mallorca
La Guardia Civil les imputa 23 hurtos en establecimientos comerciales de Palma y la Part Forana
En una ocasión que fueron sorprendidas amenazaron con una navaja a la encargada de la tienda
Agentes de la Guardia Civil del Pont d'Inca han arrestado a seis mujeres, presuntas integrantes de una banda organizada dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de toda Mallorca. Los investigadores les imputan 23 delitos, incluido un robo con violencia, por amenazar con una navaja a la encargada de una tienda que las sorprendió robando.
Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca llevaban tiempo tras la pista de una banda que se dedicaba a cometer hurtos en grandes superficies de alimentación y perfumerías de toda la isla. En algunos establecimientos llegaron a sustraer artículos por valor de 800 euros.
Durante la mañana de ayer, los agentes arrestaron a las seis sospechosas, todas españolas, que integraban la banda. Las ladronas actuaban de forma organizada y se llevaban sobre todo artículos gourmet, perfumes y productos de cosmética de elevado coste y fácil salida en el mercado negro.
Los investigadores las consideran autoras de 23 hurtos en establecimientos de Palma, Santa Maria, Marratxí, Alcúdia, Pollença, Cala Millor, Manacor, Inca, Artà, sa Pobla, Felanitx, Can Picafort y Son Servera. Se les imputa también un robo con violencia, ya que en un supermercado de Santa Maria amenazaron con una navaja a la encargada que las sorprendió cuando trataban de sustraer diversos artículos.
Las seis detenidas fueron conducidas ayer a disposición del juzgado de guardia, que dictó para ellas una orden de alejamiento de todos los establecimientos comerciales afectados a lo largo de toda la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
- Suciedad y críticas al personal de Son Reus: voluntarios denuncian la precaria situación del refugio de animales tras el cambio de gestión
- Muere un motorista al chocar contra un poste en el Secar de la Real, en Palma
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Cadenas 'low cost' que quizá no conozcas y que ya han desembarcado en Palma