Denuncian a un conductor por alertar de un control de la Guardia Civil en Menorca

La Guardia Civil ha denunciado a un conductor en Menorca que el pasado mes de febrero alertó a través de una aplicación de mensajería de su móvil de la presencia de un control de tráfico cerca de Ciutadella. La sanción por estos hechos pueden alcanzar los 30.000 euros.

Según informa la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico instalaron un control preventivo de carretera, como parte de las actuaciones disminuir la siniestralidad vial, en las inmediaciones de la localidad de Ciutadella. En ese momento, los agentes detectaron en una aplicación de mensajería instantánea la publicación de un aviso que informaba de la presencia policial.

Los agentes intensificaron el seguimiento de la aplicación de mensajería, lo que permitió identificar a un conductor que facilitaba la localización del punto de control de los agentes de la Guardia Civil. Esta persona, un hombre de 34 años de edad y residente en Menorca, fue denunciada por una infracción al art. 36-23 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como grave el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ponga en riesgo su seguridad, la de sus familias o en riesgo éxito de una operación, cuya sanción puede ir desde 601 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad y del perjuicio causado.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda que los controles de tráfico tienen como finalidad principal detectar y retirar de la circulación a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Avisar de su ubicación no es solidaridad, es permitir que un peligro inminente escape y ponga en riesgo a personas inocentes", señalan desde la Benemérita, por lo que insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para evitar este tipo de conductas.