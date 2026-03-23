Dos trabajadores heridos de gravedad en una deflagración en el Moll Vell de Palma
Dotaciones de los Bombers, cuerpos policiales y ambulancias están trabajando en el lugar
Dos trabajadores han resultado heridos de gravedad a consecuencia de una deflagración ocurrida en las instalaciones de una empresa de mantenimiento de barcos ubicada en el Moll Vell de Palma. Al lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bombers, así como patrullas de la Policía y ambulancias, que han atendido a los afectados y les han traladado a distintos hospitales.
Las primeras informaciones, recibidas sobre las once y veinte de la mañana en la central del 112, se referían a una explosión o deflagración que habría ocurrido en el recinto de una empresa ubicada en el Moll Vell de Palma, frente a la Catedral, dedicada al mantenimiento de embarcaciones. Durante estos trabajos se ha producido el siniestro. Dos trabajadores han sufrido quemaduras graves.
Al lugar se ha desplazado con urgencia varias dotaciones de los Bombers de Palma, Policía Local, Policía del Puerto, Policía Nacional y ambulancias. Mientras los equipos sanitarias atendían a las víctimas, los bomberos han sofocado las llamas y se ha establecido un perímetro de seguridad, al tiempo que se llevan a cabo las primeras gestiones para aclarar que ha ocurrido.
Los dos heridos han sido trasladados al hospital de Son Espases y a la clínica Juaneda en estado grave.
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