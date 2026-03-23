Muere un motorista en un accidente en el Secar de la Real
El accidente ocurrió sobre las 22.30 horas de este domingo
PALMA
Un hombre de 58 años ha muerto tras sufrir un accidente con su moto en el Secar de la Real, en Palma.
El accidente ocurrió sobre las 22.30 horas del domingo en la calle Joan Mascaró i Forners, a la altura del número 99. Según ha informado la Policía Local, no hubo implicado ningún otro vehículo y todo apunta a que sufrió una caída.
Los equipos de Emergencias y del SAMU 061 se desplazaron al lugar tras recibir el aviso, aunque no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
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