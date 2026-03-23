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Intensa búsqueda de la mujer declarada culpable de asesinato por tirar a su bebé a un contenedor en Porto Cristo

La Policía Nacional y la Guardia Civil intentar localizar y detener a la acusada, que no se presentó a la lectura del veredicto y se enfrenta a una condena de cadena perpetua

Los acusados por la muerte de la bebé, durante el juicio.

Los acusados por la muerte de la bebé, durante el juicio. / Isaac Buj / Europa Press

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Yolanda M.L., la mujer declarada culpable de asesinar a su hija recién nacida en Porto Cristo, sigue huida. La Policía Nacional y la Guardia Civil continúan realizando gestiones para localizar y detener a la mujer, que está fugada desde que ayer se anunció que el jurado popular había tomado ya su decisión. La acusada, que se enfrenta a prisión permanente, no se presentó a la lectura del veredicto, en la que ella y su cuñado fueron declarados culpables de un delito de asesinato por tirar a la bebé a un contenedor de basuras, siendo conscientes de que estaba viva y con la intención de acabar con su vida. El hombre ingresó en prisión por orden de la jueza encargada del caso, que dictó una orden de busca y captura contra Yolanda M.L. que por el momento no ha dado sus frutos.

Según han explicado fuentes jurídicas, Yolanda M.L. fue informada el domingo, a las tres de la tarde, de que el jurado popular tenía ya su veredicto y que debía presentarse dos horas más tarde en la Audiencia Provincial de Palma para conocer su decisión. Pero la mujer no acudió a la cita ni respondió a las llamadas de su abogado. La magistrada Samantha Romero ordenó a la Policía Judicial que realizara gestiones para dar con ella. Los agentes acudieron en vano a su domicilio y comprobaron que tampoco estaba ingresada en ningún hospital. Su ausencia obligó a retrasar más de dos horas la lectura del veredicto del jurado, que finalmente se llevó a cabo sin ella.

El tribunal popular, por unanimidad, consideró probado que en la tarde del 2 de noviembre de 2023 Yolanda M.L. se puso de parto en un coche y dio a luz a una niña que nació viva. La mujer acordó con su cuñado, Gustavo P.G., arrojarla a un contenedor de basura, siendo ambos “conscientes de que la recién nacida se hallaba con vida y de que con tal acción causarían su muerte" señala el veredicto. Con esta decisión del jurado, la fiscal mantuvo su petición de prisión permanente revisable para los dos acusados.

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Además, el ministerio público reclamó el ingreso inmediato en prisión de Gustavo P.G. y la magistrada así lo acordó. Además, anunció que cuando Yolanda M.L. sea detenida se celebrará una vista para decidir si también ella es encarcelada.

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