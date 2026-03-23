Intensa búsqueda de la mujer declarada culpable de asesinato por tirar a su bebé a un contenedor en Porto Cristo

Yolanda M.L., la mujer declarada culpable de asesinar a su hija recién nacida en Porto Cristo, sigue huida. La Policía Nacional y la Guardia Civil continúan realizando gestiones para localizar y detener a la mujer, que está fugada desde que ayer se anunció que el jurado popular había tomado ya su decisión. La acusada, que se enfrenta a prisión permanente, no se presentó a la lectura del veredicto, en la que ella y su cuñado fueron declarados culpables de un delito de asesinato por tirar a la bebé a un contenedor de basuras, siendo conscientes de que estaba viva y con la intención de acabar con su vida. El hombre ingresó en prisión por orden de la jueza encargada del caso, que dictó una orden de busca y captura contra Yolanda M.L. que por el momento no ha dado sus frutos.

Según han explicado fuentes jurídicas, Yolanda M.L. fue informada el domingo, a las tres de la tarde, de que el jurado popular tenía ya su veredicto y que debía presentarse dos horas más tarde en la Audiencia Provincial de Palma para conocer su decisión. Pero la mujer no acudió a la cita ni respondió a las llamadas de su abogado. La magistrada Samantha Romero ordenó a la Policía Judicial que realizara gestiones para dar con ella. Los agentes acudieron en vano a su domicilio y comprobaron que tampoco estaba ingresada en ningún hospital. Su ausencia obligó a retrasar más de dos horas la lectura del veredicto del jurado, que finalmente se llevó a cabo sin ella.

El tribunal popular, por unanimidad, consideró probado que en la tarde del 2 de noviembre de 2023 Yolanda M.L. se puso de parto en un coche y dio a luz a una niña que nació viva. La mujer acordó con su cuñado, Gustavo P.G., arrojarla a un contenedor de basura, siendo ambos “conscientes de que la recién nacida se hallaba con vida y de que con tal acción causarían su muerte" señala el veredicto. Con esta decisión del jurado, la fiscal mantuvo su petición de prisión permanente revisable para los dos acusados.

Además, el ministerio público reclamó el ingreso inmediato en prisión de Gustavo P.G. y la magistrada así lo acordó. Además, anunció que cuando Yolanda M.L. sea detenida se celebrará una vista para decidir si también ella es encarcelada.