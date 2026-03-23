Gases inflamables y un soplete, en el origen de la deflagración del Moll Vell de Palma

El uso de líquidos que generan gases inflamables y un soplete estaría detrás de la deflagración registrada esta mañana en las instalaciones de una empresa dedicada al mantenimiento de barcos en el Moll Vell de Palma donde dos trabajadores han sufrido lesiones. Una de las víctimas ha sido ingresado en Son Espases con graves quemaduras en la cara, el torso y las manos. El otro trabajador ha sufrido también lesiones, aunque de carácter menos grave.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las once de esta mañana, en el interior de un yate de lujo, el Naya 7, en dique seco en las instalaciones de una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de barcos en el Moll Vell de Palma. Según los primeros indicios recogidos por los investigadores de la Policía Nacional y los Bombers, dos empleados que estaban trabajando en el interior extrayendo un eje de una aleta lateral, para lo que habrían empleado un líquido que genera unos vapores inflamables. Los empleados eran conscientes de esta circunstancia, por lo que han esperado un tiempo para continuar con el trabajo, para que los gases se disolvieran. Sin embargo, no ha sido suficiente. Cuando han encendido un soplete se ha producido la deflagración, que les ha alcanzado.

Uno de los hombres sufría quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, torso y brazos, mientras que su compañero presentaba también lesiones, aunque de carácter menos grave. El primero de ellos fue trasladado al hospital de Son Espases, donde se activó el Código Politrauma, previsto para accidentes graves, y el segundo a la Clínica Juaneda.

Los Bombers de Palma acudieron al lugar con urgencia y sofocaron rápidamente el pequeño incendio, que había afectado a una bobina de papel en el interior del yate. Han ventilado el interior de la embarcación y se han asegurado que que no había riesgo de nuevos incidentes.

Por su parte, agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional han realizado una inspección en el interior de la embarcación, para tratar de confirmar las causas de la deflagración.