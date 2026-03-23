Detenido por romper los retrovisores de 26 vehículos estacionados en Palma

Un hombre colombiano ha sido detenido esta madrugada por la Policía Nacional después de que presuntamente rompiera los espejos retrovisores de al menos 26 vehículos —25 coches y una moto—, desde la Plaza Progreso a la calle Antich, en la barriada de Santa Catalina, en Palma. El individuo fue sorprendido por una patrulla de la Policía cuando llevaba varios retrovisores en la mano, que tiró al suelo al ver a los agentes.

Según informa la Policía Nacional, sobre las seis menos cuarto de esta madrugada la central del 091 fue alertada por varios testigos, que habían visto a un individuo que estaba rompiendo los retrovisores de los coches que había estacionados en la calle en la barriada de Santa Catalina.

Varias patrullas acudieron a la zona y una de ellas vio en la calle Antich a un individuo que iba por la calle con varios retrovisores en las manos, y que arrojó al suelo al ver a los agentes. El hombre fue interceptado y los policías hablaron con un testigo, que confirmó que le había visto deambular con un espejo de una moto, y que había ido rompiendo los espejos de los coches que se encontraba desde la Plaza Progreso a la calle Antich.

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Otra patrulla realizó el mismo recorrido y contó un total de 25 coches y una moto que tenían los retrovisores rotos. El individuo quedó inmediatamente detenido como presuntos autor de un delito de daños. Mientras tanto, el grupo de Policía Judicial de la Comisaría Oeste se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta que haya más afectados.