Detenido un joven con hachís y cocaína en s'Arenal de Llucmajor
La Guardia Civil interceptó el coche en el que circulaba después de que intentara evitar el control
Agentes de la Guardia Civil arrestaron el pasado viernes a un joven de 23 años al que intervinieron diversas cantidades de cocaína y hachís después de que el coche en el que viajaba intentara eludir un control instalado en s'Arenal de Llucmajor.
Según informan fuentes de la Guardia Civil, una patrulla que en la madrugada del pasado viernes realizaba un control de documentación en s'Arenal de Llucmajor se percató de que un coche realizaba una maniobra extraña para intentar eludirlo. Los agentes dieron el alto al coche y, al idenfificar a sus ocupantes, percibieron un comportamiento sospechoso, por lo que examinaron sus pertenencias.
El joven que viajaba como acompañante llevaba encima varias bolsas con sustancias que aparentaban ser cocaína y hachís, por lo que los guardias le arrestaron como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
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