Detectan en Palma falsas bicis eléctricas que en realidad son ciclomotores

Circulan por carriles bici y sus usuarios no tienen carné, como si fueran bicicletas eléctricas, pero en realidad funcionan sin pedalear y alcanzan 60 kilómetros por hora, lo que los hace equivalentes a un ciclomotor. La Policía Local ha sancionado a dos repartidores de comida a domicilio que utilizan unos vehículos con unas prestaciones muy superiores a lo que deberían. Los dos vehículos quedaron intervenidos.

Según informa la Policía Local de Palma, los dos conductores fueron interceptados casi al mismo tiempo, en la noche del pasado lunes, en la calle Reyes Católicos.

Agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) que patrullaban la zona sobre las nueve de la noche se fijaron en un hombre que circulaba en lo que aparentemente era una bicicleta eléctrica, pero que no pedaleaba, sino que se movía solo con la fuerza del motor. Los policías le interceptaron y al examinar el vehículo constataron que sus características técnicas eran las de un ciclomotor.

El usuario, un ciudadano marroquí de 32 años, manifestó que no poseía ningún tipo de permiso de conducir ni seguro de responsabilidad civil. Tras consultar la base de datos de la DGT, se confirmó que el hombre nunca había obtenido ninguna licencia de conducción. Por este motivo, fue informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y fue citado para un juicio rápido a finales de este mes de marzo. También fue denunciado por circular sin casco, sin matricular y sin seguro.

Estaban en esta intervención los agentes interceptaron un segundo vehículo de características similares. Tras revisar sus especificaciones técnicas, se comprobó que era capaz de alcanzar los 60 km/h sin necesidad de pedalear, por lo que también debía ser catalogado como ciclomotor. El conductor, un hombre indio de 26 años, mostró una licencia de su país, que no es válida para conducir en España. El individuo fue denunciado por conducir sin un permiso habilitante, sin casco, sin seguro y con el vehículo sin matricular.

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Ambos vehículos fueron retirados por la grúa municipal al depósito de vehículos.