Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado Elche - MallorcaDemichelisArt Palma BrunchMuere un motorista en PalmaHorarios Procesiones Semana Santa
instagramlinkedin

Sorprendidos dos jóvenes con un estilete y drogas en la plaza Raimundo Clar de Palma

Agentes de la Policía Local les han denunciado por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica

Estilete intervenido a uno de los jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma.

Estilete intervenido a uno de los jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos jóvenes fueron sorprendidos con un estilete y diversas drogas encima en una plaza de Palma. Agentes de la Policía Local les han intervenido estos efectos y es han denunciado por presuntas infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica.

Drogas que consumían los dos jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma.

Drogas que consumían los dos jóvenes en la plaza Raimundo Clar de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado martes en la plaza Raimundo Clar de Palma. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma se toparon con dos jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en uno de los bancos.

Durante la identificación de los dos individuos, los agentes comprobaron que uno de ellos ocultaba un estilete en uno de sus bolsillos posteriores. También tenía diversas cantidades de droga y una tarjeta intermodal del TIB a nombre de otra persona. A simple vista parecía de dudosa procedencia.

Especial peligrosidad

En especial, el estilete intervenido está considerada un arma blanca de una especial peligrosidad. Sus características no se corresponden con ningún tipo de uso doméstico ni profesional de forma lícita.

Noticias relacionadas y más

Por este motivo los agentes les intervinieron todos estos efectos y levantaron actas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica. La tenencia de armas prohibidas como el machete y las sustancias estupefacientes en la vía pública les puede acarrear una elevada sanción económica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • jóvenes
  • Mallorca
  • sucesos
  • Drogas
  • Seguridad Ciudadana
  • La ley
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un motorista de 38 años en Palma al chocar contra un coche que se cruzó bruscamente para girar
  2. Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri al ser atropellado en una reunión familiar
  3. La historia del Amanecer de Palma: de Son Pardo al barrio de las ‘queridas’
  4. Samu Costa lidera la fuga internacional del Mallorca
  5. Las cifras de la expropiación de los locales de la plaza Major de Palma: 48.600 euros el más pequeño y 457.600 el más grande
  6. Los millonarios del Dubai bombardeado se refugian a precio de oro en Mallorca
  7. Irán amenza a 'destinos turísticos' visitados por estadounidenses, un mercado al alza en Baleares: más de 333.000 visitantes en 2025 y nuevas conexiones aéreas en proyecto
  8. Colapso en Porto Pi por la apertura de Pepco: largas colas para entrar en su primera tienda en Mallorca

Buscan a la acusada de arrojar a una bebé en un contenedor en Porto Cristo tras no comparecer en la Audiencia

Sorprendidos dos jóvenes con un estilete y drogas en la plaza Raimundo Clar de Palma

Sorprendidos dos jóvenes con un estilete y drogas en la plaza Raimundo Clar de Palma

Siete detenidos, tres de ellos menores, por robar coches de alta gama a una empresa de alquiler en Palma

Detenido un joven en Palma por chantajear a una menor para obtener material sexual

Detenido un joven en Palma por chantajear a una menor para obtener material sexual

El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor "dio negativo en la alcoholemia"

El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor "dio negativo en la alcoholemia"

El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en una reunión familiar

El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en una reunión familiar

Investigan el robo de la pistola y cartuchos de un guardia civil en Palma al forzar su coche

Investigan el robo de la pistola y cartuchos de un guardia civil en Palma al forzar su coche

Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri al ser atropellado en una reunión familiar

Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri al ser atropellado en una reunión familiar
Tracking Pixel Contents