Sorprendidos dos jóvenes con un estilete y drogas en la plaza Raimundo Clar de Palma
Agentes de la Policía Local les han denunciado por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica
Dos jóvenes fueron sorprendidos con un estilete y diversas drogas encima en una plaza de Palma. Agentes de la Policía Local les han intervenido estos efectos y es han denunciado por presuntas infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica.
Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado martes en la plaza Raimundo Clar de Palma. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma se toparon con dos jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en uno de los bancos.
Durante la identificación de los dos individuos, los agentes comprobaron que uno de ellos ocultaba un estilete en uno de sus bolsillos posteriores. También tenía diversas cantidades de droga y una tarjeta intermodal del TIB a nombre de otra persona. A simple vista parecía de dudosa procedencia.
Especial peligrosidad
En especial, el estilete intervenido está considerada un arma blanca de una especial peligrosidad. Sus características no se corresponden con ningún tipo de uso doméstico ni profesional de forma lícita.
Por este motivo los agentes les intervinieron todos estos efectos y levantaron actas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza Cívica. La tenencia de armas prohibidas como el machete y las sustancias estupefacientes en la vía pública les puede acarrear una elevada sanción económica.
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