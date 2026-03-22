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Siete detenidos, tres de ellos menores, por robar coches de alta gama a una empresa de alquiler en Palma

Los sospechosos saltaban la valla o forzaban la puerta de acceso para sustraer los vehículos y también manipularon el circuito eléctrico

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / CNP

EP

La Policía Nacional ha detenido a siete jóvenes, tres de ellos menores de edad, por supuestamente robar varios coches de alta gama a una empresa de alquiler de Palma.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro inició el pasado mes de diciembre una investigación por el robo de varios vehículos a una empresa de alquiler cometidos por un grupo de personas y con un mismo 'modus operandi'.

Según la información trasladada por la Policía Nacional, los hechos habían sido cometidos por un grupo de jóvenes, cuatro adultos y tres menores.

La investigación constató que los sospechosos habían acudido a la empresa de alquiler y dos de ellos habían saltado la valla del recinto y manipulado varios vehículos aparcados. Finalmente, abandonaron el lugar en un coche de alta gama de la empresa, en contra dirección y a gran velocidad.

El segundo robo ocurrió dos días más tarde, nuevamente en esta empresa de alquiler. En este caso, cuatro de los presuntos autores forzaron la puerta trasera y entraron al aparcamiento, en el que robaron dos vehículos.

Ese mismo día, los agentes tuvieron conocimiento que el primero de los vehículos robados había aparecido siniestrado y abandonado en la autovía de Palma en dirección a Llucmajor.

Varios intentos

Asimismo, unos días más tarde los investigados volvieron a la empresa a bordo de uno de los vehículos robados, pero tuvieron un accidente antes de entrar y abandonaron el lugar. Los presuntos autores intentaron de nuevo acceder al recinto en dos días diferentes, en los que manipularon el circuito eléctrico y dejaron sin corriente a la empresa con la intención de desconectar las cámaras de vigilancia y poder robar más vehículos.

En el último de los robos, dos de los sospechosos accedieron al interior con pasamontañas e intentaron sustraer varios coches aparcados. No obstante, la empresa de seguridad avisó a la Policía Nacional, que interceptó y detuvo a dos jóvenes.

Los agentes identificaron a otros cinco presuntos autores, que fueron también detenidos. A los siete jóvenes se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, de hurto de uso de vehículo, pertenencia a grupo criminal y daños.

Noticias relacionadas

La Policía encontró dos de los vehículos robados, en los que había pasamontañas, un arma simulada y una palanqueta, así como joyas, relojes, dinero en efectivo, teléfonos móviles, un puñal y un cincel.

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