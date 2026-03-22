El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor "dio negativo en la alcoholemia"

El entorno del niño de seis años fallecido la tarde del sábado en Montuïri al ser atropellado durante una reunión familiar ha resaltado que el conductor dio negativo en la prueba de alcohol y drogas. "Queremos que se resalte que dio 0,0 porque si hubiera dado positivo, estaría detenido", han abundado una allegada de la familia del pequeño muerto en el fatal accidente.

El trágico accidente ocurrió sobre las seis de la tarde del pasado sábado en la finca Son Comelles, donde estaba teniendo lugar una reunión familiar. Uno de los asistentes dio marcha atrás a su coche sin darse cuenta de que el niño de seis años se encontraba detrás. Tras arrollarlo accidentalmente, se dio aviso a los servicios de emergencias.

El personal sanitario del Ib-salut acudió con rapidez y trataron de reanimar al niño durante un largo tiempo. Al no responder, los facultativos se vieron obligados a confirmar su fallecimiento.

Pleno extraordinario

Una tremenda consternación y conmoción se ha instalado en el municipio de Montuïri después de enterarse los residentes del fatal atropello del niño de seis años en una reunión familiar. El Ayuntamiento ha anunciado que va a convocar este domingo un pleno extraordinario donde se decretarán dos días de luto oficial.