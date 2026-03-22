Detenido un joven en Palma por chantajear a una menor para obtener material sexual
El joven aseguraba que disponía de información personal de la menor y le exigía que le remitiera un vídeo íntimo bajo la amenaza de difundir material comprometido
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven por chantajear a una menor con la amenaza de difundir vídeos e imágenes íntimas de ella si no le enviaba más contenido de carácter sexual, en un caso investigado como un delito contra la libertad sexual.
La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, que relató que una persona había contactado con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea desde un perfil desconocido, ha informado la Policía este domingo.
El joven aseguraba que disponía de información personal de la menor y le exigía que le remitiera un vídeo íntimo bajo la amenaza de difundir material comprometido.
La menor no identificó al autor, pero dio credibilidad a las amenazas al comprobar que conocía datos de su entorno personal.
Móvil perdido
Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional lograron identificar al sospechoso tras analizar la información recabada y constataron que se trataba de un joven perteneciente al círculo cercano -aunque no íntimo- de la víctima.
La investigación también reveló que el detenido había tenido acceso a archivos comprometidos de la menor cuando, en una ocasión, perdió su teléfono móvil.
Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención. El presunto autor reconoció los hechos y pidió disculpas por lo sucedido.
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