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Buscan a la acusada de arrojar a una bebé en un contenedor en Porto Cristo tras no comparecer en la Audiencia

La madre de la bebé, durante su declaración en el juicio.

La madre de la bebé, durante su declaración en el juicio. / TSJB

EP

La acusada de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo está en paradero desconocido y no se ha presentado a la lectura del veredicto del jurado en la Audiencia Provincial.

La madre de la bebé estaba citada oficialmente a las 17.00 horas de este domingo para la lectura del fallo. Los cuerpos policiales han constatado que no se encuentra ingresada en ningún centro hospitalario y no han podido localizarla.

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