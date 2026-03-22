El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en una reunión familiar

El Ayuntamiento de Montuïri decretará esta tarde en un pleno dos días de luto oficial por la trágica muerte la tarde del sábado de un niño de seis años, al ser atropellado durante una reunión familiar. "Estamos muy entristecidos por la tragedia que ha ocurrido. Pensamos que podría ser el hijo de cualquiera", ha señalado Toni Miralles, alcalde del municipio notoriamente consternado.

El trágico accidente ocurrió sobre las seis de la tarde en la finca rústica Son Comelles de Montuïri donde estaba teniendo lugar una reunión familiar. De repente uno de los asistentes dio marcha atrás al coche sin percatarse de que el niño de seis años se encontraba detrás. El pequeño fue atropellado y quedó gravemente herido.

Tras llamar los presentes a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se activó en torno a la finca rural para atender la situación crítica del menor. Las asistencias sanitarias del Ib-salut movilizaron una UVI móvil y una ambulancia convencional. Durante largo tiempo, los facultativos realizaron al niño maniobras de reanimación cardiopulmonar. No obstante no respondió a los estímulos y confirmaron su fallecimiento.

Reconstrucción

También se personaron en el lugar Agentes de la Policía Local de Montuïri y de la Guardia Civil. Estos últimos abrieron una investigación para construir cómo habían ocurrido los hechos. Los primeros indicios apuntan a que se trató de un fatal accidente, al no advertir el conductor que el niño se encontraba detrás del coche.