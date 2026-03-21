Accidente de tráfico
Muere un motorista al ser arrollado por un coche en Palma
Las asistencias sanitarias no han podido reanimar a la víctima y la Policía Local investiga las causas del siniestro
Un motorista ha fallecido en la mañana de este sábado en el barrio palmesano de Son Gotleu tras ser arrollado por un coche. Las asistencias sanitarias del Ib-salut no han podido reanimar a la víctima y han confirmado su fallecimiento. Agentes de la Policía Local de Palma investigan las causas del siniestro con fatales consecuencias.
El trágico accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las nueve de la mañana de este sábado a la altura del número 50 de la calle Indalecio Prieto del barrio palmesano de Son Gotleu. Un motorista ha colisionado con un coche y el primero ha quedado debajo del turismo.
Las asistencias sanitarias del Ib-salut se han desplazado hasta el lugar del siniestro a bordo de una UVI móvil. Los facultativos han practicado a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero esta no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.
Investigacion
Por su parte, agentes de la Policía Local de Palma se han desplazado hasta el lugar y han abierto una investigación para tratar de reconstruir cómo ha ocurrido el fatal accidente. Los policías están realizando al conductor del coche la prueba de alcoholemia y drogas para averiguar si circulaba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. También están realizando mediciones en la calzada para determinar con exactitud cómo han sucedido los hechos.
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