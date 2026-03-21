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Investigan el robo de la pistola y cartuchos de un guardia civil en Palma al forzar su coche

La sustracción después de que se produjeran varias sustracciones en vehículos entre Can Valero y el Camí de La Vileta

Agentes de la Guardia Civil patrullando en el Aeropuerto de Palma.

Agentes de la Guardia Civil patrullando en el Aeropuerto de Palma. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Ladrones que se dedicaban a desvalijar coches en Palma sustrajeron también la pistola y los cartuchos que un agente de la Guardia Civil dejó en el interior de su vehículo. Agentes de la Comisaría Oeste de la Policía Nacional han abierto una investigación para recuperar el arma de fuego y detener a los culpables.

Los hechos se produjeron a comienzos de semana entre Can Valero y el Camí de La Vileta. Ladrones se dedicaron a forzar vehículos y a sustraer sus pertenencias. La sorpresa saltó cuando un agente de la Guardia Civil se percató que había desaparecido su pistola reglamentaria y los cartuchos del arma.

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Denuncia

Tras constatar que su arma de fuego reglamentaria había sido robada, el guardia civil acudió a dependencias de la Policía Nacional e interponer la correspondiente denuncia. El uso del arma de fuego de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está muy restringido y el porte de la pistola y la munición siempre debe discurrir por un recorrido muy estricto y delimitado de antemano, que suele comprender del domicilio al cuartel y el regreso. El hecho de dejarla en el coche podría acarrearle sanciones disciplinarias de considerar que ha infringido el reglamento.

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