Un hombre condenado dos veces por violaciones a menores en Mallorca, a juicio por una agresión sexual a su hermana

Un hombre con dos condenas por violar a niñas en Mallorca vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por una agresión sexual a su propia hermana. El procesado, que fue sentenciado en 2011 y 2017 a penas de seis y nueve años de prisión respectivamente, está imputado ahora por desnudar, besar y manosear sin consentimiento a su familiar en el domicilio donde convivían, en Inca. La Fiscalía reclama para él una nueva condena de nueve años de cárcel por agresión sexual con la agravante de reincidencia. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron, según detalla el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, el pasado mes de septiembre. El acusado, de 43 años, aprovechó que estaba a solas con su hermana, de 35 años, y que la mujer no podía pedir ayuda ni prever lo que iba a ocurrir, señala la Fiscalía. El hombre le pidió cinco euros y luego la agarró de los brazos y le dijo: "Estarás conmigo por las buenas o por las malas". Acto seguido, la obligó a desnudarse, la tiró en la cama y empezó a besarla mientras le manoseaba los pechos y los genitales.

Para evitar que pidiera ayuda, le tapó la boca con la mano. "Será mejor para ti que te dejes", le espetó. El procesado le dio un mordisco en los labios cuando ella intentó marcharse, causándole una herida por la que precisó asistencia médica. La mujer presentó una denuncia y el hombre fue detenido e ingresó en prisión preventiva. Además de la condenada de nueve años de cárcel, la Fiscalía reclama que indemnice a su hermana con 5.500 euros.

El hombre tiene ya dos condenas anteriores por delitos sexuales. La primera le impuso cinco años y nueve meses de prisión por asaltar a dos menores de edad en Marratxí, a las que intimidó con un cuchillo de cocina, en julio de 2010. Violó a una de ellas y la sentencia le declaró autor de dos delitos de agresión sexual, uno en grado de tentativa, con una atenuante de alteración mental. El hombre fue encarcelado por esos hechos y aprovechó un permiso penitenciario para cometer otra violación en mayo de 2015. Esta vez abordó a una niña de 14 años, la llevó a una zona apartada y la forzó a mantener relaciones sexuales. La Audiencia Provincial de Palma le declaró autor de un delito de agresión sexual con la agravante de reincidencia y la atenuante de alteración psíquica, por el que le impuso nueve años de cárcel.