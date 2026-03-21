Detienen a dos asaltantes por robar en un comercio de Palma y encañonar con una pistola al dueño

Un hombre fue asaltado por dos jóvenes cuando cerraba su comercio en Palma Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a los dos supuestos atracadores, uno argelino y otro español, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero cuando el propietario de un establecimiento de la calle Manacor se disponía a echar el cierre en su negocio. Al ir a salir de la tienda, un sujeto se introdujo en la misma de forma abrupta y le exhibió un arma de fuego. A continuación le exigió que le diera "todo".

La víctima no se amedrentó y plantó cara al atracador. Entonces ambos empezaron a forcejear. El dueño del negocio recibió varios golpes en la cabeza. Finalmente, el asaltante pudo escapar con el bolso de bandolera que portaba el atacado. Acto seguido un compinche del asaltante auxilió a este y forcejeo también con el afectado para dejarle el camino de huida expedito al otro malhechor.

A los pocos minutos, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personaron en el lugar para atender a la víctima. También dieron varias batidas para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, pero estos ya no se encontraban en las inmediaciones.

A continuación investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Unos pocos días después, los polcías identificaron al asaltante que auxilió a su compinche cuando este emprendía la huida. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.

Localizado

Las pesquisas policiales prosiguieron para tratar de identificar al asaltante que había exhibido un arma de fuego. La investigación se entorpeció porque la víctima había confundido al atracador con otro joven, ajeno a este delito, que creía que era el autor de los hechos

Finalmente, los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional pudieron determinar la identidad real del asaltante. El pasado jueves fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.