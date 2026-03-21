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Narcotráfico

Desmantelan dos puntos de venta de droga y detienen a dos personas en La Vileta

Agentes de la Policía Nacional han intervenido medio kilo de marihuana, una decena de dosis de cocaína, hachís, un machete de 60 centimetros y un bate de béisbol

Droga intervenida en dos domicilios de La Vileta.

Droga intervenida en dos domicilios de La Vileta. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos puntos de venta de droga se habían instalado en el barrio palmesano de La Vileta a escasa distancia uno del otro. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer por tráfico de drogas. En estos inmuebles se han intervenido medio kilo de marihuana, una decena de monodosis de cocaína, hachís, un machete de 60 centímetros y un bate de béisbol.

Machete de 60 centímeros intervenido en una da las viviendas de los traficantes de droga.

Machete de 60 centímeros intervenido en una da las viviendas de los traficantes de droga. / POLICÍA NACIONAL

La investigación la iniciaron agentes del Grupo II de Estupefacientes después de que la Unidad de Drogas y Crimen Organizo (UDYCO) de la Policía Nacional recibiera informaciones relacionadas con dos puntos de venta de droga en el barrio palmesano de La Vileta. Uno se encontraba a escasa distancia del otro.

Tras realizar las correspondientes pesquisas, los agentes del Grupo II de Estupefacientes confirmaron que en dos domicilios se vendían cocaína, marihuana y hachís. También comprobaron que numerosos compradores acudían a estos inmuebles y los abandonaban al poco tiempo después de comprar la dosis. También había personas que entraban y salían de estas viviendas de manera recurrente.

Bate de béisbol metálico encontrado en uno de los puntos de venta de droga.

Bate de béisbol metálico encontrado en uno de los puntos de venta de droga. / POLICÍA NACIONAL

A tenor de estos hechos, tras solicitar la orden judicial de entrada y registro, los agentes irrumpieron en cada uno de estos dos domicilios de manera simultánea. En una de las viviendas, al ver llegar a la Policía, la mujer trató de deshacerse de una bolsa con medio kilo de marihuana tirándola por la ventana. Varios testigos se percataron de lo ocurrido y avisaron al 091, que alertaron a los agentes actuantes de lo que estaba ocurriendo. Además de esta sustancia, intervinieron hachís, útiles para la venta y distribución de estupefacientes y dinero fragmentado en billetes. La mujer fue detenida por un presunto delito de tráfico de drogas.

Denuncias anónimas

Mientras que en el otro piso, los investigadores hallaron más de una decena de monodosis de cocaína, sustancia de corte y unos 50 gramos de hachís y derivados del cannabis. También se le intervino a un hombre un machete de 60 centímetros y un bate de béisbol metálico. Este sujeto también fue detenido por tráfico de drogas.

Noticias relacionadas y más

Para tratar de erradicar los puntos de venta de droga, la ciudadanía puede colaborar interponiendo denuncias de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o por medio de la página web www.policia.es, donde hay un apartado específico para ello. También lo pueden denunciar directamente a través del contacto con delegados de Participación Ciudadana o llamando al 091.

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