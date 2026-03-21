Condenado por una oleada de robos en perfumerías de Palma

Un hombre ha sido condenado a una pena de dos años y cuatro meses de prisión por una oleada de robos en perfumerías de una misma cadena, en Palma, en diciembre de 2025. El delincuente admitió ser el autor de tres robos con fuerza y otro con violencia, cuando empujó a una empleada que trató de evitar la sustracción.

El juicio se ha celebrado hoy en un juzgado de lo penal de Palma. El hombre ha reconocido que a lo largo del mes de diciembre de 2025 perpetró cuatro robos en establecimientos de la misma cadena de perfumerías, tres en la plaza Joan Carles I y otra en las Avenidas. En las primeras ocasiones el hombre entraba, cogía algunos productos de cosmética y se marchaba corriendo sin pagar. Sin embargo, la tercera vez una empleada trató de evitar el robo y el ladrón la empujó, por lo que el delito pasó a ser un robo con violencia. En la última ocasión rompió la cristalera del establecimiento para llevarse los productos.

Noticias relacionadas

El hombre aceptó una pena de un año y diez meses de prisión por los robos con fuerza y otros seis meses por el robo con violencia. Deberá indemnizar además a la cadena con 570 euros por los productos que robó y con 3.600 por la cristalera rota.